Греция перестала быть безопасной для россиян, считают в МИД

Греция перестала быть безопасной страной для отдыха туристов из России, поскольку там фиксируются случаи агрессии и дискриминации в отношении россиян. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС, опубликованном 23 июня. По его словам, это касается и физического насилия, и нарушения прав, например греческие банки блокируют счета россиян.
«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — указал дипломат.
По его словам, были даже случаи избиения. Также, отметил он, россияне жалуются на нарушение их прав и интересов.
«Вся информация доводится до российских правоохранительных структур. Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как указывалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому наши официальные запросы часто остаются без ответа», — пояснил Пилипсон.