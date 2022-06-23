Греция перестала быть безопасной для россиян, считают в МИД

Греция перестала быть безопасной страной для отдыха туристов из России, поскольку там фиксируются случаи агрессии и дискриминации в отношении россиян. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС, опубликованном 23 июня. По его словам, это касается и физического насилия, и нарушения прав, например греческие банки блокируют счета россиян.



«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — указал дипломат.

