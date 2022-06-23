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    Греция перестала быть безопасной для россиян, считают в МИД

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    25 комментариев

    Греция перестала быть безопасной страной для отдыха туристов из России, поскольку там фиксируются случаи агрессии и дискриминации в отношении россиян. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС, опубликованном 23 июня. По его словам, это касается и физического насилия, и нарушения прав, например греческие банки блокируют счета россиян.

    «В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», — указал дипломат.

    По его словам, были даже случаи избиения. Также, отметил он, россияне жалуются на нарушение их прав и интересов.

    «Вся информация доводится до российских правоохранительных структур. Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел. Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как указывалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс к этому наши официальные запросы часто остаются без ответа», — пояснил Пилипсон.

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    Комментарии (25)

    BK777
    В ЕС наших и беженцев не различают. Тем более Греция самая жадная страна, живущая в кредит. Они обозлены на то, что их обязали размещать в прибыльных отелях беженцев и платить им пособие, которое в стране заканчивается.
    Ожидаем первые крупные забастовки в ЕС к осени.
    265043083
    Не греки там буянят, а братья наши, которые не преминули воспользоваться халявный и рванули оккупировали Европу. Греки нас и не различают))
    Fiorca
    Значит надо ехать в Грецию...
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