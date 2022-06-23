Даму, вылезавшую из кафе через окно, задержали на Приморском проспекте. Она пояснила, что её забыли

История из серии «нарочно не придумаешь» с криминальным оттенком произошла минувшей ночью, 23 июня, в Приморском районе Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», около часа ночи в службу «112» поступила информация о том, что охранная фирма задержала женщину, выбиравшуюся из кафе через окно.
На место прибыли сотрудники ППСП УМВД по Приморскому району и выяснили следующее. В банкетном зале на Приморском проспекте, 137, сработала тревожная сигнализация. Группа быстрого реагирования охранной фирмы приехала через несколько минут и застала гражданку, которая вылезала из окна. Нетрезвая дама пояснила, что её забыли. Она проснулась и увидела, что вокруг никого нет, а заведение закрыто. И тогда она решила выбираться через окно.
«Сотрудники полиции ее проверили на предмет хищения материальных ценностей. Ничего незаконного не обнаружено», — отмечает «Дорожный инспектор».