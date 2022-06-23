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    Колонна выпускников перекроет трассу «Сортавала» в Приозерске

    3451
    2 комментария

    На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти днем 23 июня временно остановят машины. Водителям придется пропустить выпускников.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 16:00 до 16:15 на 124-м километре федеральной автодороги, на пересечении трассы с улицей Ленина в Приозерске, будет перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В это время там пройдет колонна выпускников школ.

    Движение на участке будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД. Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрута.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (2)

    Avs7153
    —Сержант, пропустить выпускников! Как поняли?
    —Вас понял. Выпускаю пропускников!
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