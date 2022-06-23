Колонна выпускников перекроет трассу «Сортавала» в Приозерске

С 16:00 до 16:15 на 124-м километре федеральной автодороги, на пересечении трассы с улицей Ленина в Приозерске, будет перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В это время там пройдет колонна выпускников школ.



Движение на участке будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД. Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрута.