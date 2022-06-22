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    Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

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    1 комментарий

    Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила 22 июня РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.

    «Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве», — сказала она.

    Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Кто это? Зачем Фонтанка пишет об этом?
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