Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне

Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила 22 июня РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.

«Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве», — сказала она.

Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.