Десятки человек отравились сладостями в дагестанской кондитерской, возбуждено дело

Несколько десятков человек вынуждены были обратиться к врачам с симптомами отравления в Буйнакском районе Дагестана. Их объединяет любовь к кондитерским изделиям.

О возбуждении дела по статье об оказании небезопасных услуг 22 июня сообщает дагестанский следственный комитет. В материалах дела данные 42 человек, которые имели неосторожность перекусывать в одной из местных кондитерских. Симптомы одинаковы — рвота, диарея, боли в животе, температура.