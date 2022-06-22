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    Десятки человек отравились сладостями в дагестанской кондитерской, возбуждено дело

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    1 комментарий

    Несколько десятков человек вынуждены были обратиться к врачам с симптомами отравления в Буйнакском районе Дагестана. Их объединяет любовь к кондитерским изделиям.

    О возбуждении дела по статье об оказании небезопасных услуг 22 июня сообщает дагестанский следственный комитет. В материалах дела данные 42 человек, которые имели неосторожность перекусывать в одной из местных кондитерских. Симптомы одинаковы — рвота, диарея, боли в животе, температура.

    Следователи и санитарные врачи проверяют один из цехов на частной кондитерской фабрике.

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    Комментарии (1)

    Coulthard
    И к чему у нас эта новость? Вроде мы в Питере, кафе в Дагестане. Непонятно мне.
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