Почти четверть всего населения. В ООН рассказали, сколько украинцев уехало из страны

8 007 014 жителей Украины были вынуждены уехать из страны с началом российской спецоперации. Большая часть в Польше.
Данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 22 июня. Согласно публикуемым сведениям, больше половины, 4,1 млн, нашли временное пристанище на территории Польши. 1,3 млн, по данным управления, оказались в России. Четверку замыкают Венгрия и Румыния, куда уехали 800 и почти 700 тысяч соответственно.
Накануне ТАСС сообщал, что в России больше 2 млн беженцев с Украины, больше половины это жители Донбасса.