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    Почти четверть всего населения. В ООН рассказали, сколько украинцев уехало из страны

    1651
    2 комментария

    8 007 014 жителей Украины были вынуждены уехать из страны с началом российской спецоперации. Большая часть в Польше.

    Данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 22 июня. Согласно публикуемым сведениям, больше половины, 4,1 млн, нашли временное пристанище на территории Польши. 1,3 млн, по данным управления, оказались в России. Четверку замыкают Венгрия и Румыния, куда уехали 800 и почти 700 тысяч соответственно.

    Накануне ТАСС сообщал, что в России больше 2 млн беженцев с Украины, больше половины это жители Донбасса.

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    Комментарии (2)

    07A
    Странно.
    vitalitys.rus
    А сколько ботоводят на Фонтанке?
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