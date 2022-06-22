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    Цены в России за неделю снизились на 0,12%. Больше всего — на овощи и авиаперелеты

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    5 комментариев

    Дефляция на неделе с 11 по 17 июня составила 0,12%. Годовая инфляция замедлилась до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Такие данные 22 июня публикуют Росстат и Минэкономразвития.

    Среди продуктов за неделю больше всего подешевели помидоры — на 6,5%. Также на 3,8% меньше платить придется за свеклу и бананы. Сильнее всех подорожали конфеты, но и то всего на 0,7%.

    Из непродовольственных товаров самый сильный рост цен показал напольный электропылесос (+2%), самое сильное падение — плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-1,2%). Из всех категорий товаров и услуг самое сильное изменение у полета в эконом-классе самолета. За неделю его стоимость упала на 8,7%.

    Дефляция в России фиксируется шестую неделю подряд. В связи с этим глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил об опасности попадания в дефляционную спираль.

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Вау! А доллар на сколько процентов? :)
    Lex 78
    "Цены в России"... А можно про СПб? А то приехал к маме в Екб в гости и тут хлеб стоит 26 рублей всего максимальная цена. Сколько в СПб хлеб стоит? Собаку гречей кормлю. Самая дешевая греча в Колпино 100 руб. в Пятерочке. А теперь заглянем в магазины за гречей в то же ХМАО....
    NoName1234
    Ха ха…
    А поднялись они на 146%
    Ага
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