Цены в России за неделю снизились на 0,12%. Больше всего — на овощи и авиаперелеты

Дефляция на неделе с 11 по 17 июня составила 0,12%. Годовая инфляция замедлилась до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Такие данные 22 июня публикуют Росстат и Минэкономразвития.

Среди продуктов за неделю больше всего подешевели помидоры — на 6,5%. Также на 3,8% меньше платить придется за свеклу и бананы. Сильнее всех подорожали конфеты, но и то всего на 0,7%.

Из непродовольственных товаров самый сильный рост цен показал напольный электропылесос (+2%), самое сильное падение — плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (-1,2%). Из всех категорий товаров и услуг самое сильное изменение у полета в эконом-классе самолета. За неделю его стоимость упала на 8,7%.