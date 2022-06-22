Налетевший с моря смерч снёс кафе в Сочи

Налетевший с моря смерч разнес кафе «Нептун» в Лазаревском районе Сочи. До удара он несколько часов «гулял» по морю.



Как пишет Sochi1.Ru, смерч несколько часов увеличивался в размерах у побережья, а затем вышел на сушу, где налетел на кафе «Нептун». Оно разрушено — ветер просто раскидал и залил водой легкие конструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.