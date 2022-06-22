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    Налетевший с моря смерч снёс кафе в Сочи

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    1 комментарий

    Налетевший с моря смерч разнес кафе «Нептун» в Лазаревском районе Сочи. До удара он несколько часов «гулял» по морю.

    Как пишет Sochi1.Ru, смерч несколько часов увеличивался в размерах у побережья, а затем вышел на сушу, где налетел на кафе «Нептун». Оно разрушено — ветер просто раскидал и залил водой легкие конструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Автор: ЧП Сочи

    Накануне в краснодарском МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Сочи 22–24-го. В городе идут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с. Вода в реках поднялась, вырос риск схода селевых потоков.

    Сочи Онлайн

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    Комментарии (1)

    SU LUX INN
    как Кафе вы назовете, так оно и полетит!
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