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    Американский ТВ-спутник заменили на российский: с ВГТРК и Первым каналом

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    1 комментарий

    Зрителей оператора платного ТВ «Орион Экспресс» переключили с американского на российский спутник. Он передает сигналы ВГТРК, Первого канала и НТВ, сообщили в Минцифры.

    Как рассказали 22 июня в ведомстве, российская компания «Орион» использовала спутники связи американского оператора Intelsat, который заблокировал трансляцию российских каналов и отключил приемо-передающие мощности. Ограничение коснулось 1,5 млн зрителей.

    Теперь сигнал дублируется со спутника «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». На нём можно смотреть ВГТРК, Первый канал и НТВ. Зрителям только необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на этот отечественный спутник.

    «Возможности отечественных спутниковых группировок позволяют сегодня в полном объеме удовлетворить потребности пользователей на территории России», — прокомментировал гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

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    Комментарии (1)

    udrionik
    За что заблокировали? Суд по возмещению неустойки будет?
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