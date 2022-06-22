Американский ТВ-спутник заменили на российский: с ВГТРК и Первым каналом

Зрителей оператора платного ТВ «Орион Экспресс» переключили с американского на российский спутник. Он передает сигналы ВГТРК, Первого канала и НТВ, сообщили в Минцифры.
Как рассказали 22 июня в ведомстве, российская компания «Орион» использовала спутники связи американского оператора Intelsat, который заблокировал трансляцию российских каналов и отключил приемо-передающие мощности. Ограничение коснулось 1,5 млн зрителей.
Теперь сигнал дублируется со спутника «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». На нём можно смотреть ВГТРК, Первый канал и НТВ. Зрителям только необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на этот отечественный спутник.
«Возможности отечественных спутниковых группировок позволяют сегодня в полном объеме удовлетворить потребности пользователей на территории России», — прокомментировал гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.