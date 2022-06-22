Прощай, шоколадный заяц! Смерть Пьера Нарцисса напомнила о Юлии Началовой

Умер Нарцисс Пьер. На 46-м году жизни. Вы помните этого парня? Он камерунец по происхождению, жил в России. Потомок королевской семьи. Окончил журфак МГУ, играл в КВН РУДН. Участвовал в «Фабрике звезд — 2». Спел, пожалуй, только один хит — «Шоколадный заяц». И популярным пробыл недолго. Его смерть наступила в больнице после операции. О ней сообщила дочь певца, 19-летняя Каролина. У Нарцисса была сердечная недостаточность. Супруга сказала, что из-за подагры. Зрелый Нарцисс нечасто блистал на большой сцене РФ. Зато выступал в клубах, барах, на корпоративах, играл в футбол, путешествовал и проводил время с семьей.
Ранний уход, а также диагноз Нарцисса заставили поклонников и журналистов вспомнить другую смерть — певицы Юлии Началовой, чья могила превратилась в объект поклонения.