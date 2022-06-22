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    Прощай, шоколадный заяц! Смерть Пьера Нарцисса напомнила о Юлии Началовой

    2819
    4 комментария

    Умер Нарцисс Пьер. На 46-м году жизни. Вы помните этого парня? Он камерунец по происхождению, жил в России. Потомок королевской семьи. Окончил журфак МГУ, играл в КВН РУДН. Участвовал в «Фабрике звезд — 2». Спел, пожалуй, только один хит — «Шоколадный заяц». И популярным пробыл недолго. Его смерть наступила в больнице после операции. О ней сообщила дочь певца, 19-летняя Каролина. У Нарцисса была сердечная недостаточность. Супруга сказала, что из-за подагры. Зрелый Нарцисс нечасто блистал на большой сцене РФ. Зато выступал в клубах, барах, на корпоративах, играл в футбол, путешествовал и проводил время с семьей.

    Ранний уход, а также диагноз Нарцисса заставили поклонников и журналистов вспомнить другую смерть — певицы Юлии Началовой, чья могила превратилась в объект поклонения.

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    Комментарии (4)

    DMaster
    Хм. Почему-то вспомнили Началову, но не вспомнили Фриске.
    07A
    Почему восхищение тысяч людей творчеством Началовой и Нарциса вы считаете бредом? Какое бескультурье!
    фру
    Какое место поклонения Началовой? Что за бред?
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