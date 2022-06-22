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    Ленинградский зоопарк показал, что общего у кошачьих лемуров и огромных сухопутных черепах

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    С приходом лета в Петербурге вновь встретились старые друзья. Семейство кошачьих лемуров и огромные шпороносные черепахи, обитающие в Ленинградском зоопарке, вернулись в один вольер и сошлись во вкусах на лакомства.

    Видео: Ленинградский зоопарк

    Добрососедские отношения таких разных животных показали на видео 22 июня. «Это тот случай, когда противоположности притягиваются: шустрые и активные приматы прекрасно живут со спокойными и неторопливыми рептилиями», — отметили в зоопарке. Лемурам явно нравится восседать на широкой спине черепах, а те и не против.

    Но хоть к дружбе лемуров с черепахами работники уже успели привыкнуть, животные нашли чем их удивить. «Как мы выяснили, есть нечто, в чём питомцы очень схожи — огромная любовь к сочной июньской траве! Только посмотрите, с каким удовольствием эти зверьки уплетают растительность. И даже степенные черепахи не отстают в скоростном её поглощении!» — комментируют в зоопарке.

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