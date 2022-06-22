Петербуржец Жидких идет вплавь через всю Неву до Кронштадта. Он хочет за сутки проплыть 110 км

Заплыв от крепости Орешек до Кронштадта в 110 километров решил совершить 39-летний петербуржец и бывший спецназовец Михаил Жидких. Утром 22 июня он надел гидрокостюм и вошел в Неву около ее истока — у поселка имени Морозова. Закончить заплыв мужчина планирует менее чем за сутки.



Как пишет 47news, Жидких уже плавал по Ладоге из Сортавалы в Питкяранту через Валаам, а также от Питкяранты до Валаама. Петербуржец считает, что по Неве будет плыть легче — двигаться он будет по течению. Рядом с Жидких сейчас следует катер сопровождения с его друзьями, а также спасателями и представителями Книги рекордов России.

