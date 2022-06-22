    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd54.71eur57.46
    СРОЧНО

    40 обысков, Голощапов и Водоканал

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржец Жидких идет вплавь через всю Неву до Кронштадта. Он хочет за сутки проплыть 110 км

    1818
    4 комментария

    Заплыв от крепости Орешек до Кронштадта в 110 километров решил совершить 39-летний петербуржец и бывший спецназовец Михаил Жидких. Утром 22 июня он надел гидрокостюм и вошел в Неву около ее истока — у поселка имени Морозова. Закончить заплыв мужчина планирует менее чем за сутки.

    Как пишет 47news, Жидких уже плавал по Ладоге из Сортавалы в Питкяранту через Валаам, а также от Питкяранты до Валаама. Петербуржец считает, что по Неве будет плыть легче — двигаться он будет по течению. Рядом с Жидких сейчас следует катер сопровождения с его друзьями, а также спасателями и представителями Книги рекордов России.

    Экс-спецназовец, отмечает комитет по физической культуре и спорту Петербурга, посвятил заплыв Дню памяти и скорби — 22 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    aprahka
    По жидкой Неве
    Жидких точно
    дойдет..
    RMN
    мордератор, три!
    Ushat Pomoev
    Скорость течения Невы - около 1 м/с, т.е. 3,6 км/ч. Получается, что бОльшую часть суток можно будет приятно покачиваться на волнах, лишь иногда подгребая руками-ногами, чтобы не замерзнуть...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close