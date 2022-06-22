В Госдепе заявили, что понимают озабоченность России в сфере безопасности, но возврат НАТО к составу 1997 года назвали абсурдным

Госдеп разделяет озабоченность России вопросами безопасности и говорит о множестве способов работать над устранением разногласий. Однако вопрос о возврате НАТО к конфигурации 1997 года американское правительство считает абсурдным.

Такое мнение от лица Госдепа высказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая 22 июня на форуме высокого уровня США и Евросоюза. «Мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: «Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности — и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением»», — цитирует реплику Шерман РИА Новости, которая относится к процессам, происходившим до начала спецоперации.