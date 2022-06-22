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    В Госдепе заявили, что понимают озабоченность России в сфере безопасности, но возврат НАТО к составу 1997 года назвали абсурдным

    1973
    14 комментариев

    Госдеп разделяет озабоченность России вопросами безопасности и говорит о множестве способов работать над устранением разногласий. Однако вопрос о возврате НАТО к конфигурации 1997 года американское правительство считает абсурдным.

    Такое мнение от лица Госдепа высказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая 22 июня на форуме высокого уровня США и Евросоюза. «Мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: «Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности — и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением»», — цитирует реплику Шерман РИА Новости, которая относится к процессам, происходившим до начала спецоперации.

    Шерман также отметила, что Россия неоднократно настаивала на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, однако такие требования в Госдепе считают абсурдными: «Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения».

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    Комментарии (14)

    07A
    Зассали америкосы, пощады просят.
    Alex5588
    Они правы. Мы вечно их обвиняем, что они "несут свою демократию по всему миру", что тоже правда. Но сами то чем лучше - Белоруссию не отпустили, Украину насильно заставляем быть с нами, пытаемся указывать кому вступать в НАТО, кому нет, такие же имперские амбиции, только с дохлой абсолютно зависимой экономикой. А ведь можно было просто под Калининградом разместить свои ракеты в ответ на расширение НАТО и вот вам "паритет" и "гарантия безопасности", но это не по нашенски, не в духе ура-патриотизма, лучше "спецоперация" и плевать на экономику и благополучие миллионов простых людей по обе стороны конфликта, зато что-то кому-то докажем...((
    Васисуалий Лошков
    типа-нравится,не нравится,,,,,,,,,,,))))))
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