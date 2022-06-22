Последний шаг к выздоровлению. 12-летнему петербуржцу требуется помощь

До семи лет Арсений рос здоровым и активным ребёнком. Но в один день его жизнь перевернулась — у мальчика произошло кровоизлияние в мозг. За три года Арсений перенес шесть тяжёлых нейрохирургических операций. И сейчас ему необходимо установить черепные пластины, которые спасут его здоровье и жизнь.



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Андреев Арсений, 12 лет, Санкт-Петербург. Аневризма сонной артерии, последствия внутричерепного кровоизлияния. Требуется операция. Стоимость 1 300 000 руб. Арсений занимался спортивной гимнастикой, возился со своими младшими братиком и сестрёнкой, любил активно проводить время. Беда нагрянула нежданно. В театре, куда ребята пошли классом, Арсению стало плохо: он потерял сознание. Уже в больнице вынесли страшный вердикт — кровоизлияние в мозг.

Арсению сделали экстренную операцию. Но уже через неделю кровоизлияние произошло снова. Мальчику сделали ещё одну операцию. Причиной нового кровоизлияния стала аневризма сонной артерии. И снова экстренная операция — Арсению установили зажим на поврежденную часть артерии. На этом страдания мальчика должны были закончиться, но, к сожалению, появились новые проблемы.

Когда Арсений вышел из комы, правая часть тела у него была парализована, он плохо видел и слышал. Но организм справился, функции стали восстанавливаться. И тогда Арсению вновь провели операцию — его собственными костями закрыли поврежденные при трепанации части черепа. Но они не прижились.

Следующую операцию по краниопластике уже делали из материалов, доступных по ОМС. Однако пластины не подошли Арсению — начали разрушаться свои кости, мозг оказался открыт и уязвим к внешнему воздействию. Сейчас мальчику необходима операция с применением специальных пластин, которые, по мнению медиков, не должны вызвать осложнений и отторжения. Поскольку после множества операций объем незащищенной поверхности мозга большой, Арсению необходимо установить итальянские пластины. Они выполнены из гидроксиапатита при помощи 3D-моделирования и повторяют особенности строения черепа человека. Впоследствии эти пластины полностью или почти полностью заменяются собственной костной тканью, рассасываются. Но они не предоставляются за счёт ОМС. Покупать их необходимо самим. Для семьи мальчика это колоссальная сумма — 1,3 миллиона рублей.