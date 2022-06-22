Гигантская тень и танцы облаков. Лахта Центр за минуту показал самый длинный день года

Танцующие облака и гигантскую тень от небоскрёба, проплывающую над городом, показали в пресс-службе Лахта Центра. Камеры делового комплекса запечатлели самый длинный день года, а его сотрудники ускорили видеозапись в тысячу раз.
Целые сутки, когда небо меняло свои цвета утром — с малинового на голубой, а вечером — с бирюзового на оранжевый, уместились в одну минуту. Кадры были опубликованы в сообществе Центра 22 июня.
Автор: Лахта Центр
Солнцестояние — астрономическое событие, которое происходит дважды в год: в июне и в декабре. Это явление, когда солнце проходит через наиболее удаленные от экватора точки эклиптики. Если по-простому, 21 июня был самый длинный световой день в году и самая короткая ночь.