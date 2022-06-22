Проспект Маршала Блюхера на месяц ограничит ремонт дороги

Ремонт дороги и трамвайных путей, а также работы на сетях в ближайшие дни изменят схемы движения в четырех районах Петербурга: Центральном, Петроградском, Калининском и Колпинском. Дольше всего проезду будут мешать на Петроградской стороне, в Калининском же приведут в порядок одну из крупных магистралей.

С 24 июня по 20 июля ограничат проезд по проспекту Маршала Блюхера от Полюстровского проспекта до Пискарёвского проспекта, сообщает 22 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.



В центре на два дня, с 25 по 26 июня, из-за ремонта инженерных сетей перекроют Рязанский переулок от Лиговского проспекта до Воронежской улицы. Объехать можно будет по Лиговскому, набережной Обводного канала и Воронежской улице.