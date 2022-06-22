Фура полностью перегородила Коломяжский проспект в одну сторону

Неудачный маневр большегруза заставил ждать целый проспект в Приморском районе Петербурга днем 22 июня. Прицеп, как гигантский шлагбаум, перегородил все полосы, выгнав других водителей на газон.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На Коломяжском проспекте, в районе пересечения с аллеей Котельникова, фура встала поперек дороги в направлении Парашютной улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В очереди замерли машины и автобусы во всех трех рядах. Некоторые водители, судя по фото, пытаются пробраться по газону.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Коломяжскому затруднено от проспекта Испытателей, но самая плотная пробка начинается от проспекта Королёва.