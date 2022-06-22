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    Как будет выглядеть выставка коллекции Щукина в Эрмитаже

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    «Фонтанка» показывает процесс развески картин из собрания Сергея Ивановича Щукина в Манеже Малого Эрмитажа. Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» откроется в Эрмитаже 25 июня 2022 года.

    Впервые эта знаменитая коллекция будет представлена в такой полноте. 150 картин и скульптур из собраний Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — более 30 картин Анри Матисса, 40 произведений Пабло Пикассо, знаменитый «иконостас» Поля Гогена из 15 лучших картин, шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Андре Дерена и многих других — будут представлены так, как они выставлялись в особняке Сергея Ивановича Щукина на Знаменке.

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    Выставка будет работать до 30 октября 2022 года

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