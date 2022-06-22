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    ДТП с мотоциклом намертво закупорило Краснопутиловскую. Водителям на ЗСД повезло больше

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    Авария с участием мотоциклиста днем 22 июня спровоцировала транспортный коллапс на границе Московского и Кировского районов Петербурга. Только по счастливой случайности к нескольким замершим в пробках улицам не присоединился ЗСД.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    ДТП случилось на Краснопутиловской улице, аккурат перед съездом с Западного скоростного диаметра. На кадрах с места аварии, снятых корреспондентом «Фонтанки», видно, что байк залетел сзади под легковой Opel, а рядом стоит Nissan с помятой задней частью. Пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» сообщают о четырех машинах и мотоцикле.

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    Из-за аварии на Краснопутиловской улице собралась почти полукилометровая пробка со стороны Ленинского проспекта. Стоит съезд с Кубинской и сама Кубинская от Бассейной улицы. Водителям на ЗСД повезло — съезд с магистрали не заблокирован.

    «Ищите объезд. Иначе надолго встанете», — предупреждают водителей застрявшие в пробке.

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