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    Госдума РФ приняла закон об ужесточении ответственности за пытки в колониях

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    5 комментариев

    Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки. Об этом 22 июня сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.

    Согласно документу, привлечь к ответственности можно будет сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Помимо этого за принуждение к даче показаний или запугивание с применением пыток представителей власти будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

    «В случае же, если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, будет грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет», — говорится на сайте Госдумы.

    Статья 286 УК РФ дополняется нормой, которая устанавливает повышенную ответственность за превышение должностных полномочий с применением пытки, если оно повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинило тяжкий вред его здоровью. За это будет грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет и запрет на определённые должности или деятельность на период до 20 лет.

    За указанное выше преступление в отношении несовершеннолетнего или из корыстной и иной заинтересованности, или группой лиц будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

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    Комментарии (5)

    252674901
    Неужто и Навального -личного врага Путина пытать перестанут?
    Den155
    "если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, будет грозить лишение свободы сроком от восьми" - забавно, за умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору тоже от 8. Только в первом случае "госслужащие замучили человека до смерти", а во втором обычные граждане просто убили. Но срок "От" одинаковый. Да ещё, дойдёт ли до суда в первом случае, т.к. на всех этапах система будет защищать и отмазывать "провинившихся".
    angel of death
    и скольких уже посадили, после публикации видосов от gulagy_net? =/
    ни одного? =/
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