Госдума РФ приняла закон об ужесточении ответственности за пытки в колониях

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки. Об этом 22 июня сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.

Согласно документу, привлечь к ответственности можно будет сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Помимо этого за принуждение к даче показаний или запугивание с применением пыток представителей власти будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

«В случае же, если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, будет грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет», — говорится на сайте Госдумы. Статья 286 УК РФ дополняется нормой, которая устанавливает повышенную ответственность за превышение должностных полномочий с применением пытки, если оно повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинило тяжкий вред его здоровью. За это будет грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет и запрет на определённые должности или деятельность на период до 20 лет.