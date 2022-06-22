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    В небе над Якутией пропал второй самолет за двое суток

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    2 комментария

    В небе над Якутией пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30. Об этом 22 июня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    «Не удается установить связь с самолетом Ан-30 в Оленекском районе. Начаты поиски», — рассказал он.

    Как уточняет РИА Новости, на его борту, по предварительной информации, находились 7 человек.

    Это уже второй самолет за двое суток, пропавший в Якутии. Во вторник утром, 21 июня, стало известно об исчезновении самолета Ан-2 двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту — борт все еще не найден.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Нашли их. В 70 км от п. Оленек. Все живы. Трое пострадали.
    X-кот
    Ан еще летает где-то? интересно прямо
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