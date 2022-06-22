В небе над Якутией пропал второй самолет за двое суток

В небе над Якутией пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30. Об этом 22 июня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Не удается установить связь с самолетом Ан-30 в Оленекском районе. Начаты поиски», — рассказал он.

Как уточняет РИА Новости, на его борту, по предварительной информации, находились 7 человек.

Это уже второй самолет за двое суток, пропавший в Якутии. Во вторник утром, 21 июня, стало известно об исчезновении самолета Ан-2 двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту — борт все еще не найден.