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    ФАС предлагает обязать «Газпром» продавать газ на бирже по нормативам

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    Федеральная антимонопольная служба предлагает обязать «Газпром» к 2026 году продавать на бирже не менее 10% газа, предназначенного для поставок на внутренний рынок. Для независимых производителей, занимающих доминирующее положение на рынке, планируется установить норматив не менее 3%.

    «В соответствии с Национальным планом развития конкуренции, к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объема его поставок на внутренний рынок должно реализоваться на бирже. По мнению ФАС, следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа для ПАО «Газпром» на уровне не менее 10% от объема поставок на внутренний рынок, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, — не менее 3%. В дальнейшем — не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса», — сообщается на сайте ФАС в среду, 22 июня.

    Принятие приказа, как отмечают в антимонопольной службе, позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ и станет препятствием для установки монопольно высокой стоимости.

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