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    ЦБ хочет расширить тарифный коридор для ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

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    3 комментария

    Банк России намерен изменить базовые тарифы для ОСАГО, расширив ценовой коридор вверх и вниз. Проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ РФ и находится на обсуждении.

    Для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа планируется расширить на 26% в обе стороны, сообщает пресс-служба Центробанка. Таким образом, базовая ставка по ОСАГО для легковых машин будет устанавливаться в пределах от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны.

    Корректировка тарифов позволит страховщикам «точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», считают в ЦБ. Согласно обновленным справочникам стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, по которым считают размер возмещения, самые «бьющиеся» в ДТП детали подорожали в среднем на 28,7%.

    «В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», — говорится в сообщении ЦБ.

    Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам ОСАГО продлится до 26 июня.

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    Комментарии (3)

    Znatok78
    Глядя как сейчас многие ездют (именно ездют), я бы тоже увеличил: пусть те, по чьей вине происходит дтп, в следующий раз платят за страховку в два раза больше.

    У меня уже много лет безаварийный стаж, максимальная скидка по КБМ и хочу ещё в рамках этого закона.
    Hmyr’
    Вертели страховщики этот тарифный коридор! Как выставляли ТБ по максималке, так и продолжают выставлять, ничем это не обосновывая! ЦБ по-факту, дает отмашку страховщикам зарабатывать бабки.
    NoName1234
    Ага!!!
    Денег нет, но вы держитесь там, всего хорошего (С)
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