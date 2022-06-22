ЦБ хочет расширить тарифный коридор для ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Банк России намерен изменить базовые тарифы для ОСАГО, расширив ценовой коридор вверх и вниз. Проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ РФ и находится на обсуждении.

Для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа планируется расширить на 26% в обе стороны, сообщает пресс-служба Центробанка. Таким образом, базовая ставка по ОСАГО для легковых машин будет устанавливаться в пределах от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны.



Корректировка тарифов позволит страховщикам «точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», считают в ЦБ. Согласно обновленным справочникам стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, по которым считают размер возмещения, самые «бьющиеся» в ДТП детали подорожали в среднем на 28,7%.