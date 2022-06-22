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    На Пискарёвском кладбище почтили память погибших на войне. Буквы Z были не только у депутатов

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    7 комментариев

    На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная началу Великой Отечественной войны.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как передаёт 22 июня корреспондент «Фонтанки», венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили петербургские чиновники, депутаты, военные, силовики и представители религиозных объединений. Первыми память погибших почтили полпред Александр Гуцан и губернатор Александр Беглов.

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    Не обошлось на мероприятии и без символов спецоперации России на территории Украины. С буквой Z в общей траурной колонне прошли представители прокуратуры и Следственного комитета, а также депутаты от «Единой России».

    После церемонии к губернатору города подошёл молодой человек, представившись Дмитрием Назаровым, и презентовал футболку с символами спецоперации Z и V. Он пообещал подарить Беглову один экземпляр.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (7)

    Kust
    Осквернители памяти, позор!
    Андрей_спб
    На Пискарёвском кладбище и 22 июня с буквой Z - это полное не уважение к истории ВОВ.
    VKuser3931563
    «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда."
    (C) Наталья Поклонская
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