На Пискарёвском кладбище почтили память погибших на войне. Буквы Z были не только у депутатов

На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная началу Великой Отечественной войны.
Как передаёт 22 июня корреспондент «Фонтанки», венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили петербургские чиновники, депутаты, военные, силовики и представители религиозных объединений. Первыми память погибших почтили полпред Александр Гуцан и губернатор Александр Беглов.
Не обошлось на мероприятии и без символов спецоперации России на территории Украины. С буквой Z в общей траурной колонне прошли представители прокуратуры и Следственного комитета, а также депутаты от «Единой России».
После церемонии к губернатору города подошёл молодой человек, представившись Дмитрием Назаровым, и презентовал футболку с символами спецоперации Z и V. Он пообещал подарить Беглову один экземпляр.