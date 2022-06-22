Петербурженка отдала почти 2 млн рублей мошеннику, чтобы отомстить экс-супругу

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух местных жителей, признанных виновными в мошенничестве. Обман злопамятной горожанки обогатил их почти на два млн рублей.

В апреле 2019 года один из злоумышленников предложил соучастнице притвориться его знакомой с влиятельной родственницей. Согласно легенде, родственница могла помочь пострадавшей удочерить ребёнка и лишить её мать родительских прав за плату в 200 тыс. рублей. Поверив вымышленной истории, женщина отдала нужную сумму. Об этом 22 июня сообщает объединённая пресс-служба судов города.



На этом обман не закончился. В период с 13 мая по 12 ноября того же года преступник, представившись оперуполномоченным, убедил горожанку в наличии у него обширного круга знакомств и возможностей. За денежную плату он пообещал привлечь её экс-супруга к уголовной ответственности. Петербурженка снова доверилась и на этот раз передала 1 749 500 рублей.

