Замглавы МИД РФ: Безусловный приоритет РФ — предотвратить ядерный конфликт

Для России безусловным приоритетом, учитывая риски эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами. Об этом 22 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — об этом сказал Рябков (цитата по РИА Новости).

