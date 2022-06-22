    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd54.71eur57.46
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге открылся «Вкусно — и точка»

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Замглавы МИД РФ: Безусловный приоритет РФ — предотвратить ядерный конфликт

    1565
    13 комментариев

    Для России безусловным приоритетом, учитывая риски эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости в мире, является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами. Об этом 22 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — об этом сказал Рябков (цитата по РИА Новости).

    Замглавы МИД считает, что сейчас востребована работа по обеспечению стабильности и сохранения режима нераспространения оружия массового уничтожения.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    X-кот
    Шо, опять?
    Литва провинилась? прошлый раз Польшу пугали
    Ushat Pomoev
    "Деконфликтинг", млин!
    Еще один Велимир Хлебников со Смоленской площади...
    07A
    Методички смените, либерда.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close