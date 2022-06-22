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    Иностранца с колье от Картье стоимостью 4 млн рублей задержали на Пулковской таможне

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    Пулковская таможня остановила после прохождения «зеленого коридора» гражданина Литвы. В его багаже нашли незадекларированные драгоценности.

    В ходе досмотра пассажира, который прибыл в Петербург из Стамбула, нашли коробку Cartier, сообщает пресс-служба Пулковской таможни 22 июня. Внутри оказалось колье, которое, по словам гражданина, он купил в подарок. Мужчина также показал документы о том, что стоимость украшения составляет 62,5 тыс. евро.

    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни
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    Пулковская таможня направила содержимое коробки на экспертизу. Специалисты определи, что рыночная стоимость колье составляет 4,1 млн рублей.

    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни
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    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни
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    Пулковской таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда».

    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни
    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни
    Фото: Пресс-служба Пулковской таможни

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