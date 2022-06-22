Иностранца с колье от Картье стоимостью 4 млн рублей задержали на Пулковской таможне

Пулковская таможня остановила после прохождения «зеленого коридора» гражданина Литвы. В его багаже нашли незадекларированные драгоценности.
В ходе досмотра пассажира, который прибыл в Петербург из Стамбула, нашли коробку Cartier, сообщает пресс-служба Пулковской таможни 22 июня. Внутри оказалось колье, которое, по словам гражданина, он купил в подарок. Мужчина также показал документы о том, что стоимость украшения составляет 62,5 тыс. евро.
Пулковская таможня направила содержимое коробки на экспертизу. Специалисты определи, что рыночная стоимость колье составляет 4,1 млн рублей.
Пулковской таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда».