Две машины сгорели ночью на Среднеохтинском. Очевидцы говорят о поджоге из мести и других пострадавших авто

Припаркованные автомобили тушили ночью 22 июня в Красногвардейском районе Петербурга. В соцсетях утверждают, что некто расцарапал кучу машин, а затем поджег одну из мести бывшей. Накануне огнем пытались наказать автовладельца в Мурино. Там поводом для поджога стал долг.

В 1:54 среды в МЧС Петербурга поступила информация о пожаре у дома 2 по Среднеохтинскому проспекту, сообщает пресс-служба ведомства. Горели автомобили Hyundai и Skoda. На место выехали три машины и 15 человек личного состава. В 2:15 автомобили потушили. У них выгорели моторные отсеки и салоны. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что пожар произошел у дома 2В/17. Со слов очевидца, это был поджог. Якобы муж поджег «Шкоду» из мести бывшей жене, а до этого поцарапал еще 14 машин. «Фонтанка» запросила информацию в полиции.

Ночью 21 июня автомобиль едва не сгорел во Всеволожском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 22 июня. В 00:55 в полицию обратился 42-летний житель Мурино и рассказал, что у дома 11, корпус 3, по Воронцовскому бульвару неизвестные пытаются поджечь его Renault Logan. Выяснилось, что у заявителя произошел конфликт из-за долга с 35-летним петербуржцем, после чего тот вместе со своими знакомыми попытался сжечь его машину, облив ее бензином.

В полвторого ночи 21 июня полицейские задержали троих подозреваемых. Кроме петербуржца в отдел доставили двух жителей Всеволожска: 26-летнюю девушку и 31-летнего мужчину. На всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. А днем, в 13:50, у дома 47 по Христиновскому проспекту во Всеволожске задержали еще одного местного жителя — парня 18 лет.