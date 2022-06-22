    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd54.71eur57.46
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге открылся «Вкусно — и точка»

    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мужчина с ножом разбушевался в квартире на севере Петербурга. Сначала он требовал секса, а потом забрал деньги

    4658
    4 комментария

    Сразу на две уголовные статьи вышел вечер у 50-летнего петербуржца. Он хотел вкусить всех прелестей жизни и схватился за нож.

    Полицию в квартиру дома 12, корпус 2, по Учебному переулку вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 22 июня. Звонившая женщина сообщала, что один из жильцов квартиры нападает с ножом.

    Прибывший на место наряд нашел в указанной квартире перепуганную 31-летнюю женщину. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 50-летний сосед под угрозой ножа потребовал от нее сексуальных услуг, а когда она отказала, вычистил кошелек. В нем была всего тысяча рублей.

    Подозреваемого задержали около 7 утра, когда он вернулся в квартиру.

    Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «покушение на изнасилование» и «разбой».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Василий Геннадьевич
    Жилье освободилось
    07A
    Секса и денег? Да это же девиз азовцев!
    над рекой Невой стоит дурман
    Без топора ? Фу, как некультурно!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close