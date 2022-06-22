Мужчина с ножом разбушевался в квартире на севере Петербурга. Сначала он требовал секса, а потом забрал деньги

Сразу на две уголовные статьи вышел вечер у 50-летнего петербуржца. Он хотел вкусить всех прелестей жизни и схватился за нож.



Полицию в квартиру дома 12, корпус 2, по Учебному переулку вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 22 июня. Звонившая женщина сообщала, что один из жильцов квартиры нападает с ножом.



Прибывший на место наряд нашел в указанной квартире перепуганную 31-летнюю женщину. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 50-летний сосед под угрозой ножа потребовал от нее сексуальных услуг, а когда она отказала, вычистил кошелек. В нем была всего тысяча рублей.

