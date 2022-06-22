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    Бойцы цифрового фронта. Имидж Росгвардии предложили улучшать с помощью компьютерных игр

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    5 комментариев

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил директору Росгвардии Виктору Золотову поднять престиж службы с помощью компьютерных игр. Финансирование проекта может быть реализовано через гранты и иные бюджетные меры.

    С направленным ведомству письмом Хинштейна ознакомился «Коммерсант». Как сообщает издание 22 июня, по мнению депутата, такой способ продвижения патриотических ценностей, героизации Росгвардии и ее истории может иметь «исключительно важное значение». Подход, считает он, «целесообразно расширить и на другие силовые ведомства».

    На площадке комитета Госдумы прошло совещание на эту тему. Участие в нём приняли представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры. По итогам встречи они выделили две возможности популяризировать ведомство: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры или с помощью интеграции его рекламы в существующую игру.

    По словам одного из источников «Ъ», знакомых с ситуацией, вопрос о популяризации Росгвардии через компьютерные игры обсуждался в последние полгода — ещё до начала спецоперации на Украине.

    Другой собеседник в крупной международной студии усомнился, что какая-либо российская компания возьмётся за проект для ведомства. Даже попытка интегрировать службу в существующую игру, по его мнению, моментально приведет к санкциям как в адрес компании, так и в адрес конкретных разработчиков.

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    Комментарии (5)

    wbons
    Naughty dog с удовольствием возьмётся , бесплатно и быстро
    Kilrathi
    Эх, а в Союзе милицию уважали за их работу...
    Пойду, что ли, поучусь уважать братьев Марио на приставке.
    252674901
    Каждому, купившему игру про Рогсвардию, будут бесплатно выдаваться шлем с "запотевшим забралом" и дубинка.
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