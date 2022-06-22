Бойцы цифрового фронта. Имидж Росгвардии предложили улучшать с помощью компьютерных игр

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил директору Росгвардии Виктору Золотову поднять престиж службы с помощью компьютерных игр. Финансирование проекта может быть реализовано через гранты и иные бюджетные меры.

С направленным ведомству письмом Хинштейна ознакомился «Коммерсант». Как сообщает издание 22 июня, по мнению депутата, такой способ продвижения патриотических ценностей, героизации Росгвардии и ее истории может иметь «исключительно важное значение». Подход, считает он, «целесообразно расширить и на другие силовые ведомства».



На площадке комитета Госдумы прошло совещание на эту тему. Участие в нём приняли представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры. По итогам встречи они выделили две возможности популяризировать ведомство: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры или с помощью интеграции его рекламы в существующую игру.

