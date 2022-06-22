Восьмиклассник получил черепно-мозговую травму и взрывной перелом, переходя дорогу по «зебре» под Петербургом

Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 21 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля тяжело пострадал школьник.
Около часа дня на 19-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина 69-летний петербуржец, двигаясь на своем Datsun со стороны Стрельны в направлении Кипени, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего подростка, ученика 8-го класса одной из школ Ломоносовского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 июня. Восьмиклассник переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате наезда школьник получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, в том числе взрывной перелом шейного позвонка, и гемартроз коленного сустава. В тяжелом состоянии его доставили в детскую больницу в Петербурге.