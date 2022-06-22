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    Восьмиклассник получил черепно-мозговую травму и взрывной перелом, переходя дорогу по «зебре» под Петербургом

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    6 комментариев

    Серьезное ДТП с пешеходом произошло днем 21 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля тяжело пострадал школьник.

    Около часа дня на 19-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина 69-летний петербуржец, двигаясь на своем Datsun со стороны Стрельны в направлении Кипени, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего подростка, ученика 8-го класса одной из школ Ломоносовского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 июня. Восьмиклассник переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

    В результате наезда школьник получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, в том числе взрывной перелом шейного позвонка, и гемартроз коленного сустава. В тяжелом состоянии его доставили в детскую больницу в Петербурге.

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    Комментарии (6)

    Nеvа
    Парень инвалид на всю жизнь, если выживет. Водитель пойдет под суд и, если нормальный человек, до конца дней себя виноватым будет считать. Вот итог двойной дурости. Один не убедился на переходе, что никто не несется, другой несся и не смотрел.
    над рекой Невой стоит дурман
    Большинство водителей на зебре не уступает и это факт , правда пешеходы тоже хороши нарушают зачистую пдд но все равно не так массово как автомобилисты.
    266068545
    Да сколько можно то…
    Сколько ещё нужно убитых/искалеченных людей чтобы мы начали обеспечивать безопасность пешехода!
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