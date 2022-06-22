Белоруссия проведет мобилизационные учения в Гомельской области

На территории Гомельской области в Белоруссии пройдут мобилизационные учения с 22 июня по 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Эти маневры плановые. В них задействуют военные комиссариаты и организации вооруженных сил, которые дислоцируются на территории региона, также заявлена и огневая подготовка. Учения должны проверить мобилизационную готовность военкоматов.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», — говорится в сообщении ведомства.

