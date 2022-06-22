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    Белоруссия проведет мобилизационные учения в Гомельской области

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    6 комментариев

    На территории Гомельской области в Белоруссии пройдут мобилизационные учения с 22 июня по 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

    Эти маневры плановые. В них задействуют военные комиссариаты и организации вооруженных сил, которые дислоцируются на территории региона, также заявлена и огневая подготовка. Учения должны проверить мобилизационную готовность военкоматов.

    «В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия», — говорится в сообщении ведомства.

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    Комментарии (6)

    07A
    У вас уже четвертая волна, за призывниками по улицам гоняются. В Одессе на пляже вручают повестки, будь осторожен!
    MidNightWoodpecker
    "Учения должны проверить мобилизационную готовность военкоматов"
    другими словами, там будут учебные повестки рассылать? А у нас когда?
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