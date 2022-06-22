Футбольный кубок PARI Премьер стартовал в Петербурге в пятый раз — с победы «Зенита»

Стартовал пятый розыгрыш кубка PARI Премьер, который традиционно проходит летом, во время тренировочных сборов российских команд. В этом году впервые турнир пройдет сразу в двух столицах — Москве и Петербурге, на стадионах «ВЭБ Арена» и «Смена».

В первом матче кубка на «Смене» встретились «Зенит» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Хозяева после ничьей, 1:1, победили в серии пенальти. Всего же участие в кубке принимают четыре команды, все они по очереди сыграют друг с другом — это чемпион России «Зенит», вице-чемпион «Сочи», московский ЦСКА и нижегородский «ПАРИ НН».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что единственным игроком команды, который не будет играть в матчах кубка, станет защитник Вячеслав Караваев — он восстанавливается после травмы, о сроках его возвращения пока говорить рано. Интриги добавляет новичок команды, полузащитник Зелимхан Бакаев, который дебютировал сразу же в первом матче «Зенита» на Кубке PARI Премьер. По словам Семака, появление такого игрока — большая удача для клуба, он хорошо владеет мячом и способен как забить сам, так и сделать результативную передачу.



— Болельщики соскучились по хорошему футболу, период ожидания для них затянулся, — заявил Семак. — И формат турнира как раз подходит для проверки уровня готовности игроков к сезону. Настоящего спортсмена всегда отличает уровень игры, независимо от масштаба турнира, где он играет.

Матчи в Северной столице будут проходить на центральном поле стадиона «Смена» с натуральным газоном.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что на каждом матче турнира в Петербурге соберется по 3 тысячи зрителей — и на все уже аншлаг. По мнению Сергея Семака, играть на камерном стадионе интереснее, чем на тренировочной базе в Удельной, — болельщики и расположенные близко к полю трибуны создадут особую атмосферу. Кроме того, широкая трансляция позволит присоединиться многим болельщикам кубка и дистанционно. Для трансляций «реанимируют» знаменитую студию в виде мяча, из которой вели репортажи во время чемпионатов мира и Европы.



— Спарринговые матчи и турнир — это другой коленкор, матчи являются частью тренировочного процесса, — добавил Медведев. — Не исключено, что будет новый турнир — Кубок Лиги.



— Спарринги — это всегда интересно, это сражение за лидерство, что добавляет матчам шарма и напряженности, — добавил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Как пояснил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, призовой фонд Кубка PARI Премьер составит 11 млн рублей, каждая команда независимо от результатов получит по 3 млн рублей.

