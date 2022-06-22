В Петербурге наказали товарищей, похитивших у Минобороны почти 60 млн рублей, якобы накопленных по военной ипотеке

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к колонии троих человек, которые пытались нажиться на «ипотечных» деньгах подставных военных. Один из них пустился во все тяжкие и не брезговал ни взятками, ни различными хищениями.
О подробностях дела сообщает 22 июня объединенная пресс-служба городских судов. Оно заняло 200 томов, обвинительное заключение — больше трех тысяч листов, было привлечено около 300 свидетелей и проведено 80 судебных заседаний.
Основную схему Максим Монид и Андрей Морозов под руководством Андрея Павленко проворачивали с 2013-го по 2017 год. Они 79 раз подавали в Минобороны документы на фейковых военных — участников ипотечной системы. Товарищи хотели получить больше 110 миллионов рублей, но добыли за 40 выплат 58 миллионов с лишним. Остальное похитить почему-то не удалось.
Куда больше приключений пережил Морозов. В 2013 году он, будучи офицером медицинской службы ЗВО, похитил миллион, выделенный для выплат надбавки военным. Через подручного он просто находил людей, готовых незаконно получить надбавку и поделиться деньгами.
Также Морозов получил 20 взяток на 1,9 миллиона рублей (за помощь в поступлении на службу или перевод на новое место), похитил 130 тысяч у двух офицеров, которым якобы помог в повышении, а также со знакомым обманывал страховую. Они получили 2,1 миллиона рублей, которые перечисляли мнимым раненым военнослужащим.
В целом фигуранты дела совершили 126 преступлений. Монид и Морозов вину признали и были взяты под стражу в зале суда, Павленко — не признал. Мониду назначили 3,5 года в колонии строгого режима (и лишили звания майора медслужбы в отставке), Морозову — 7,5 лет со штрафом в 2 миллиона (и лишением звания майора медслужбы в запасе), Павленко — 8 лет (вместе со старым приговором за мошенничество).
У Морозова в пользу государства конфисковали почти 1,9 миллиона рублей. Гражданский иск Минобороны удовлетворили частично — на 54 миллиона, то есть за вычетом возмещенной фигурантами суммы.