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    Таксист на Приморском шоссе врезался в столб и принял его на себя

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    Движение по Приморскому шоссе в Зеленогорске утром 22 июня оказалось практически перекрыто.

    Фотографии аварии, случившейся около 6 часов на Приморском шоссе, 640, публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На машину такси поперёк дороги упал столб.

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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем LADA Vesta («Яндекс.Такси»), совершил столкновение с опорой освещения. В результате ДТП никто не пострадал.

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    Пробка на месте аварии, по данным «Яндекс.Карт» на 9:30, не наблюдается.

    Фото:
    Дорожный инспектор
    Фото:
    Дорожный инспектор

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