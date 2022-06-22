Таксист на Приморском шоссе врезался в столб и принял его на себя

Движение по Приморскому шоссе в Зеленогорске утром 22 июня оказалось практически перекрыто.
Фотографии аварии, случившейся около 6 часов на Приморском шоссе, 640, публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На машину такси поперёк дороги упал столб.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем LADA Vesta («Яндекс.Такси»), совершил столкновение с опорой освещения. В результате ДТП никто не пострадал.
Пробка на месте аварии, по данным «Яндекс.Карт» на 9:30, не наблюдается.