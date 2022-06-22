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    На проспекте Стачек водитель «Форда» грозил пистолетом пешеходу

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    5 комментариев

    Дорожный конфликт в Кировском районе Петербурга чуть не закончился стрельбой. В его причинах предстоит разбираться полиции.

    Сообщение о мужчине, угрожающем пистолетом у дома 22 по проспекту Стачек, поступил в единую службу 112 накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. Звонивший представился военным судьей и рассказал, что водитель «Форда Фокуса» не только наставил на него пистолет, отпустив боковое стекло, но и заявил, что сейчас выстрелит. Так как заявитель запомнил номер машины, то буквально через полчаса её владельца — 22-летнего неработающего петербуржца уже доставили в 31-й отдел полиции.

    После опроса его отпустили под обязательство о явке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (5)

    Софокл Аристархович
    Неработающему пацифисту вероятно всего следовало бы теперь мушку сточить. На всякий случай! ...ведь случай - всякий бывает!!!
    578434567
    когда уже подобных ковбоев будут лишать ВУ по медицинским показаниям как невменяемых и неспособным безопасно управлять источником повышенной опасности?
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