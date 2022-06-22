На проспекте Стачек водитель «Форда» грозил пистолетом пешеходу

Дорожный конфликт в Кировском районе Петербурга чуть не закончился стрельбой. В его причинах предстоит разбираться полиции.
Сообщение о мужчине, угрожающем пистолетом у дома 22 по проспекту Стачек, поступил в единую службу 112 накануне в половине восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. Звонивший представился военным судьей и рассказал, что водитель «Форда Фокуса» не только наставил на него пистолет, отпустив боковое стекло, но и заявил, что сейчас выстрелит. Так как заявитель запомнил номер машины, то буквально через полчаса её владельца — 22-летнего неработающего петербуржца уже доставили в 31-й отдел полиции.
После опроса его отпустили под обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.