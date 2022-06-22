Перелёты в 11 южных городов закрыли до июля

Росавиация продлила до 30 июня ограничения полётов в южные города России. По воздуху нельзя добраться в 11 аэропортов:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.
Аэропорты на юге страны закрыли 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. В качестве альтернативных предлагаются аэропорты Сочи, Минвод, Ставрополя, Волгограда и Москвы.