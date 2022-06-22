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    Перелёты в 11 южных городов закрыли до июля

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    1 комментарий

    Росавиация продлила до 30 июня ограничения полётов в южные города России. По воздуху нельзя добраться в 11 аэропортов:

    • Анапа,
    • Белгород,
    • Брянск,
    • Воронеж,
    • Геленджик,
    • Краснодар,
    • Курск,
    • Липецк,
    • Ростов-на-Дону,
    • Симферополь,
    • Элиста.

    Аэропорты на юге страны закрыли 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. В качестве альтернативных предлагаются аэропорты Сочи, Минвод, Ставрополя, Волгограда и Москвы.

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    Комментарии (1)

    MidNightWoodpecker
    А разве у соседей дальнобойные ПВО сохранились? Или просто ещё помнят военных специалистов из 2014?
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