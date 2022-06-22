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    Девятиклассника с пулей в ноге увезли из квартиры в Московском районе

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    Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента, в ходе которого 15-летний мальчик получил пулевое ранение ноги.

    Ребенка госпитализировали накануне около 3 ночи из квартиры на проспекте Космонавтов, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. В детской больнице № 19 у мальчика диагностировали пулевое ранение левой ноги, а также нашли инородное тело в левой голени.

    Пока медики извлекали пулю из конечности, сотрудники полиции выяснили, что ребенок, по предварительной информации, еще днем 19 июня во время прогулки у дома 92 по проспекту Космонавтов случайно выстрелил в ногу из пневматического пистолета.

    Как оружие оказалось в руках у школьника, устанавливается.

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