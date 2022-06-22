Женщина не уступила дорогу другой женщине в Бурятии. Пострадали 9 человек

Девять человек — четверо детей и пятеро взрослых — пострадали в результате ДТП в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает 22 июня республиканский минздрав.



По данным местных СМИ, авария произошла минувшим вечером на дороге Улан-Удэ — Кяхта. Столкнулись «Хонда Рафага» и «Ниссан Тиида». Виновата, по предварительной версии, 41-летняя женщина, не уступившая дорогу.

