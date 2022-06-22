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    Женщина не уступила дорогу другой женщине в Бурятии. Пострадали 9 человек

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    Девять человек — четверо детей и пятеро взрослых — пострадали в результате ДТП в Селенгинском районе Бурятии. Об этом сообщает 22 июня республиканский минздрав.

    По данным местных СМИ, авария произошла минувшим вечером на дороге Улан-Удэ — Кяхта. Столкнулись «Хонда Рафага» и «Ниссан Тиида». Виновата, по предварительной версии, 41-летняя женщина, не уступившая дорогу.

    Фото: правительственная группа «Селенга-Инфо.24/7»
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    «Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Рафага», следуя по второстепенной дороге, при повороте налево на федеральную дорогу А-340, по предварительным данным, не выполнила требования уступить дорогу. В результате чего совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением женщины 1997 года рождения», — цитирует «Байкал-Daily» республиканское УГИБДД.

    По данным Минздрава, госпитализированы один несовершеннолетний пациент и один взрослый. Семеро пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

    Фото: правительственная группа «Селенга-Инфо.24/7»

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