МЧС разрешило размещение инфракрасных саун в жилых новостройках

Российское МЧС допустило установку инфракрасных кабин и хаммамов в новых многоквартирных жилых домах, а также скорректировало требования к размещению мебельных магазинов и кладовок. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства, который вступит в силу 1 декабря 2022 года.



«В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 [многоквартирные дома] не допускается размещать помещения <…> бани и сауны (кроме парильных типа хаммам и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — говорится в документе.

