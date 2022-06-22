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    МЧС разрешило размещение инфракрасных саун в жилых новостройках

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    6 комментариев

    Российское МЧС допустило установку инфракрасных кабин и хаммамов в новых многоквартирных жилых домах, а также скорректировало требования к размещению мебельных магазинов и кладовок. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства, который вступит в силу 1 декабря 2022 года.

    «В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 [многоквартирные дома] не допускается размещать помещения <…> бани и сауны (кроме парильных типа хаммам и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — говорится в документе.

    Что касается мебельных магазинов, запрет на них пересмотрен. В новом приказе говорится, что в таких магазинах не должно быть складов, но могут быть дизайн-студии, офисы оформления заказов и выставочные залы.

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    Комментарии (6)

    Дежурный по объединению
    А после сауны - медку можно навернуть с разрешённой пасеки на крыше.
    nalchik11
    Привет, пожары из-за перегруза сети
    OttoVonNasmorck
    Хамам - сила!
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