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    The Irish Times: Ирландия заморозила связанные с Россией активы на 1,72 млрд евро

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    2 комментария

    Ирландия заморозила активы, которые связаны с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, на общую сумму 1,72 млрд евро. Об этом пишет издание The Irish Times со ссылкой на представителя МИД.

    Эту цифру назвал 21 июня представитель ирландского МИД, отметив, что она актуальна по состоянию на прошлую пятницу и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком. «Это означает значительное увеличение по сравнению с цифрой в 839 миллионов евро, которая содержалась в апрельском документе ЕС, описывающем степень, в которой российские активы были заморожены на этом этапе по всему блоку», — говорится в публикации.

    Считается, что в Ирландии доминируют финансовые активы, содержащиеся в фондах и транспортной сфере, а не яхты, самолеты и элитная собственность олигархов, о конфискации которых в последние месяцы часто писали СМИ, отмечает издание.

    Центральный банк Ирландии 20 июня напомнил деловым и профессиональным организациям о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне ЕС против России.

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    Комментарии (2)

    274488045
    Эти сведения мы передадим Китаю, и больше никто не захочет у них держать деньги
    Марти МакФлай
    Чем ответит Диснейлэнд?
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