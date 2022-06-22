The Irish Times: Ирландия заморозила связанные с Россией активы на 1,72 млрд евро

Ирландия заморозила активы, которые связаны с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, на общую сумму 1,72 млрд евро. Об этом пишет издание The Irish Times со ссылкой на представителя МИД.



Эту цифру назвал 21 июня представитель ирландского МИД, отметив, что она актуальна по состоянию на прошлую пятницу и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком. «Это означает значительное увеличение по сравнению с цифрой в 839 миллионов евро, которая содержалась в апрельском документе ЕС, описывающем степень, в которой российские активы были заморожены на этом этапе по всему блоку», — говорится в публикации.

