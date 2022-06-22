Бывшая Мисс Бразилия впала в кому и умерла после неудачной операции на миндалины

Мисс Бразилия, выигравшая титул в 2018 году, умерла от осложнений после операции на миндалинах. Об этом сообщает портал G1.



«Бывшая мисс Глейси Коррейя умерла от остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, вызванного кровоизлиянием», — пишет издания со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.