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    Бывшая Мисс Бразилия впала в кому и умерла после неудачной операции на миндалины

    1523
    1 комментарий

    Мисс Бразилия, выигравшая титул в 2018 году, умерла от осложнений после операции на миндалинах. Об этом сообщает портал G1.

    «Бывшая мисс Глейси Коррейя умерла от остановки сердца и недостатка кислорода в мозге, вызванного кровоизлиянием», — пишет издания со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

    Причиной смерти якобы стали осложнения после операции, перенесенной девушкой два месяца назад. Через пять дней после хирургического вмешательства у девушки началось кровотечение, остановилось сердце. С тех пор она оставалась в коме. Семья погибшей намерена судиться с врачами.

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    Комментарии (1)

    275203172
    Операция на миндалины или на миндалинах? В заголовке один вариант, в тексте другой.
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