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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Count Basie Meets Oscar Peterson — The Timekeepers

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    The Timekeepers — альбом в котором приняли участие сразу два выдающихся джазовых пианиста — Oscar Peterson и Count Basie.

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    среда джаза

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