Среда джаза с Давидом Голощекиным: Count Basie Meets Oscar Peterson — The Timekeepers

The Timekeepers — альбом в котором приняли участие сразу два выдающихся джазовых пианиста — Oscar Peterson и Count Basie.
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The Timekeepers — альбом в котором приняли участие сразу два выдающихся джазовых пианиста — Oscar Peterson и Count Basie.
fontanka.ru
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