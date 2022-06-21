Минфин нацелился на «лишние» 416 млрд рублей от «Газпрома»

Сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), обязательного к уплате за 2022 год, для «Газпрома» может быть увеличена на 416 млрд рублей. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу подготовил Минфин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, изменения предполагают внести в статью 343 Налогового кодекса. Издание отмечает, что документ уже прошел через фильтр комиссии правительства по законопроектной деятельности. Это означает, что с высокой долей вероятности документ примут.
Издание отмечает, что, согласно тексту документа, сумма в 416 миллиардов рублей будет изъята у «Газпрома» единовременно. Повторять это на постоянной основе не планируется.
В пояснительной записке к документу Минфин указывает, что решение принято в связи с высокими ценами на газ, установившимся на рынках ЕС. Только в 2021 году спотовая стоимость 1 тысячи кубов газа выросла с 240 долларов до тысячи.
Отмечается, что в 2015 году Минфин уже повышал НДПИ для «Газпроса». Тогда это связывали с одобренным низким размеров дивидендов. В этом году предполагается выплатить 52,53 рубля за акцию по итогам 2021 года. Общий объем дивидендов составит 1,24 трлн рублей. И это рекорд.