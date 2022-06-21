Минфин нацелился на «лишние» 416 млрд рублей от «Газпрома»

Сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), обязательного к уплате за 2022 год, для «Газпрома» может быть увеличена на 416 млрд рублей. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу подготовил Минфин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, изменения предполагают внести в статью 343 Налогового кодекса. Издание отмечает, что документ уже прошел через фильтр комиссии правительства по законопроектной деятельности. Это означает, что с высокой долей вероятности документ примут.