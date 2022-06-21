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    Требуют наши сердца. Давайте вспомним, как отменяли Виктора Цоя

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    7 комментариев

    Виктор Цой оценил бы «культуру отмены — 2022». Уж кого, а его «отменяли» и «отменяют» до сих пор. Он был лидером мнений среди молодежи в СССР. Саморожденным, а значит, «неразрешенным» кумиром. В те времена трек-листы концертов согласовывались. И даже звездам надо было примыкать к «союзам» писателей, художников, артистов, журналистов... Уже тогда песня «Перемен» была «табу номер один». Он смог свободно петь ее лишь в конце карьеры. Например, на своем последнем концерте в Лужниках. Цой рубил правду-матку, высказывался «непопулярно». В 1988 году за призыв убрать в зале стулья (чтобы не сломали танцуя) Цою отключили аппаратуру. В 21 веке «отмена Цоя» не закончилась. В 2011 году «Перемен» запретили на радио в Белоруссии. Теперь фанаты Цоя в Белоруссии — экстремисты. В России его пока не запретили. Но был скандал в Набережных Челнах. Там отменили фестиваль в честь Цоя. Организаторы сначала говорили из-за песен. А потом сказали, что мероприятие всего лишь перенесли на август.

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    Комментарии (7)

    any_5e4cfc41eb9fb
    По правде говоря, не помню, чтобы Цоя где-то отменяли прямо уж. Ходу напрямую не давали, было, а нужен ли ему был их ход?
    263580521
    Кто написал эту ерунду? Он же ничего не знает про те времена вообще и про Цоя в частности.
    Песня "Мы ждём перемен" была впервые исполнена в 1986 года, никто после этого её не запрещал. Да литовки (литовки их называли, а не "согласование трек-листов"!) еще были, но подписывали их уже членам рок-клуба практически без проблем. Если не было мата, так скажем. И точно эта песня не была "табу номер один". Это что-то из мифологии около Цоя. Тексты группы "Телевизор" были намного жестче, прям скажем.
    hal9000
    честно мне его творчество не особо заходит..но я плюрализм мнений..)..поэтому гадости не буду печатать..да и потом у него в друзьях чудо в перьях Баширов..)..я незнаю где его вообще нашли..ему даже ненадо никакой текст готовить или сценарий..просто дать высказаться..уже целая кинокомедия..))
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