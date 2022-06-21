Требуют наши сердца. Давайте вспомним, как отменяли Виктора Цоя

Виктор Цой оценил бы «культуру отмены — 2022». Уж кого, а его «отменяли» и «отменяют» до сих пор. Он был лидером мнений среди молодежи в СССР. Саморожденным, а значит, «неразрешенным» кумиром. В те времена трек-листы концертов согласовывались. И даже звездам надо было примыкать к «союзам» писателей, художников, артистов, журналистов... Уже тогда песня «Перемен» была «табу номер один». Он смог свободно петь ее лишь в конце карьеры. Например, на своем последнем концерте в Лужниках. Цой рубил правду-матку, высказывался «непопулярно». В 1988 году за призыв убрать в зале стулья (чтобы не сломали танцуя) Цою отключили аппаратуру. В 21 веке «отмена Цоя» не закончилась. В 2011 году «Перемен» запретили на радио в Белоруссии. Теперь фанаты Цоя в Белоруссии — экстремисты. В России его пока не запретили. Но был скандал в Набережных Челнах. Там отменили фестиваль в честь Цоя. Организаторы сначала говорили из-за песен. А потом сказали, что мероприятие всего лишь перенесли на август.