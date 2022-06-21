Сотни миллиардов. Сколько компании могут переплатить за перемещение грузов из ЕС в Россию до конца года

Из-за апрельского запрета на въезд в страны ЕС российских фур, стоимость грузоперевозок в этом направлении выросла в 4–5 раз. Компании, занимающиеся экспортом или импортом, уже переплатили порядка 68 млн рублей. Об этом 21 июня пишет РБК со ссылкой на проект обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков к Владимиру Путину.
По прогнозам, если ситуация не изменится, в 2022 году сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РБК, что если ассоциация пришлет обращение, то оно будет прорабатываться в правительстве.
Страны ЕС перестали пускать к себе российские грузовики в качестве ответной меры на спецоперацию. Таким образом, европейские грузовые компании стали монополистами на рынке. Российские игроки не смогли вовремя переориентироваться на другие страны. Поэтому возникли проблемы с выплатой зарплат, лизинговых платежей, уплатой налогов. Потери доходов российских международных автоперевозчиков на 1 июня превысили 9 млрд руб., подсчитали в АСМАП.
Ассоциация в качестве меры поддержки предлагает запретить европейским фурам ездить в Россию. Доставка товара должна происходить в виде перегрузки на границе. Так делают, например, в Белоруссии. Вопрос о запрете въезда грузового транспорта из ЕС в РФ поднимался в Минтрасе в середине апреля, однако крупный российский бизнес был против.