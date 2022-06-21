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    Сотни миллиардов. Сколько компании могут переплатить за перемещение грузов из ЕС в Россию до конца года

    1994
    4 комментария

    Из-за апрельского запрета на въезд в страны ЕС российских фур, стоимость грузоперевозок в этом направлении выросла в 4–5 раз. Компании, занимающиеся экспортом или импортом, уже переплатили порядка 68 млн рублей. Об этом 21 июня пишет РБК со ссылкой на проект обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков к Владимиру Путину.

    По прогнозам, если ситуация не изменится, в 2022 году сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РБК, что если ассоциация пришлет обращение, то оно будет прорабатываться в правительстве.

    Страны ЕС перестали пускать к себе российские грузовики в качестве ответной меры на спецоперацию. Таким образом, европейские грузовые компании стали монополистами на рынке. Российские игроки не смогли вовремя переориентироваться на другие страны. Поэтому возникли проблемы с выплатой зарплат, лизинговых платежей, уплатой налогов. Потери доходов российских международных автоперевозчиков на 1 июня превысили 9 млрд руб., подсчитали в АСМАП.

    Ассоциация в качестве меры поддержки предлагает запретить европейским фурам ездить в Россию. Доставка товара должна происходить в виде перегрузки на границе. Так делают, например, в Белоруссии. Вопрос о запрете въезда грузового транспорта из ЕС в РФ поднимался в Минтрасе в середине апреля, однако крупный российский бизнес был против.

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    Комментарии (4)

    chip1
    Хм, российские авто перевозчики терпят убытки, вариант с перегрузкой на границе наверное спасет часть перевозчиков, но приведет к удорожанию логистики, то есть предлагается спасение бизнеса за счет конечного потребителя, такой себе вариант. Сегодня модно советовать потерявшим работу и предпенсионерам которых по возрасту не берут: - переучивайтесь на айтишника, это востребованность и высокий доход!
    RMN
    Много переплатят
    Alex000
    "в качестве меры поддержки предлагает запретить европейским фурам ездить в Россию"

    Так они только обрадуются. Ценник тот же, а ехать ближе.
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