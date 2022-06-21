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    «Отцы» Свинки Пеппы добились отмены решения суда об отказе в защите прав

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    Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Кировской области, отказавшего в защите интеллектуальных прав на героев мультипликационного сериала «Свинка Пеппа» компании Entertainment One.

    Основанием тогда стала регистрация в стране, наложившей санкции на Россию. Об этом 21 июня со ссылкой на представителя правообладателя пишет «Интерфакс».

    В марте суд отказал Entertainment One в удовлетворении иска к предпринимателю Ивану Кожевникову на 40 тысяч рублей. Изображение мультипликационных героев тот использовал на своей продукции. В решении суд расценил действия истца как злоупотребление гражданскими правами, ссылаясь санкционную враждебность Великобритании.

    Суд апелляционной инстанции не согласился с этим решением и отменил его, удовлетворив иск Entertainment One.

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