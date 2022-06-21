«Отцы» Свинки Пеппы добились отмены решения суда об отказе в защите прав

Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Кировской области, отказавшего в защите интеллектуальных прав на героев мультипликационного сериала «Свинка Пеппа» компании Entertainment One.

Основанием тогда стала регистрация в стране, наложившей санкции на Россию. Об этом 21 июня со ссылкой на представителя правообладателя пишет «Интерфакс».



В марте суд отказал Entertainment One в удовлетворении иска к предпринимателю Ивану Кожевникову на 40 тысяч рублей. Изображение мультипликационных героев тот использовал на своей продукции. В решении суд расценил действия истца как злоупотребление гражданскими правами, ссылаясь санкционную враждебность Великобритании.