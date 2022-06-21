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    Маленький перфекционист. Смотрите, как медвежонок поправляет горизонт фотоловушки

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    Автор: Нижне-Свирский государственный заповедник/vk.com

    Трое маленьких медвежат, родившихся в Нижне-Свирском государственном заповеднике, начинают проявлять характер. Под бдительным присмотром мамы-медведицы они развлекаются на камеру фотоловушки.

    «Раскрываются новые подробности характеров медвежьей семьи», — рассказали в заповеднике. Запись опубликована на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Самый смелый медвежонок оказался перфекционистом. Он отчего-то, даже не видя картинки, решил поправить горизонт у фотоловушки. Другой медвежонок невозмутим настолько, что не обращает внимание на посторонние звуки. Малыш невозмутимо жует траву. Третий оказался позёром: он художественно поднимает лапу, перешагивая через препятствие.

    Медвежата пока совсем маленькие. Зимовали они вместе с мамой и проснулись в начале мая. Уже подросшие малыши пока держатся рядом с мамой. «С интересом и волнением ждём, как поведут себя медведица и подросшие медвежата в дальнейшем», — рассказывают в Нижне-Свирском заповеднике.

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