Пассажирка умерла в самолете после лечения в Петербурге

Самолет авиакомпании S7, летевший из Петербурга в Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево с умершей пассажиркой на борту. Об этом 21 июня пишет НГС. Женщина возвращалась с лечения, которое не окончилось успехом.



«20 июня во время выполнения рейса в конце полета скончалась пассажирка, которая возвращалась домой после безуспешного лечения онкологии. Сразу по приземлении в Новосибирске на борт поднялись бригада медиков и другие необходимые службы. Также на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно. S7 Airlines выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе S7.