    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, сев

    755мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd54.71eur57.46
    1 доллар = 55 рублейОдинокий отель в ИматреБунт на "Скорой"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пассажирка умерла в самолете после лечения в Петербурге

    7065
    5 комментариев

    Самолет авиакомпании S7, летевший из Петербурга в Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево с умершей пассажиркой на борту. Об этом 21 июня пишет НГС. Женщина возвращалась с лечения, которое не окончилось успехом.

    «20 июня во время выполнения рейса в конце полета скончалась пассажирка, которая возвращалась домой после безуспешного лечения онкологии. Сразу по приземлении в Новосибирске на борт поднялись бригада медиков и другие необходимые службы. Также на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно. S7 Airlines выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе S7.

    Около 7 утра борт запросил полицию и скорую помощь при заходе на посадку. Межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ5

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    D’or
    Жаль женщину, наверное решила рискнуть и полететь на свой страх и риск, а не надо было
    hayalci33
    Даю наводку: пусть проверит Роспотребнадзор соблюдение мероприятий по дезинфекции и уборке салона самолёта,в связи с ковидом. Сдаётся мне, что уборка и санобработка только на бумаге.
    Russian_Patriot
    Отрицательный успех лечения.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close