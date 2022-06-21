Зеленский подписал закон о Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от домашнего насилия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. В ней говорится о борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием.

О подписании закона Зеленский сообщил 21 июня. Ранее законопроект, который был внесен в Раду президентом, приняли депутаты. Украинский лидер отметил простое, но важное содержание конвенции и также добавил, что Киев «разделяет европейские ценности».