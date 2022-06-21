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    Зеленский подписал закон о Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от домашнего насилия

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    4 комментария

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. В ней говорится о борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием.

    О подписании закона Зеленский сообщил 21 июня. Ранее законопроект, который был внесен в Раду президентом, приняли депутаты. Украинский лидер отметил простое, но важное содержание конвенции и также добавил, что Киев «разделяет европейские ценности».

    Конвенцию приняли в Стамбуле 11 мая 2011 года 47 стран Совета Европы. Она состоит из стандартов, которые должны предотвращать насилие и обеспечивать защиту женщин, в том числе посредством уголовного права.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    А мы не подписали! Ибо каждый день нарушаем оную конвенцию......
    Мillemelle
    это сейчас самое для него важное...
    atty
    Молодцы, хоть где-то этот вопрос решается.
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