Зеленский подписал закон о Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от домашнего насилия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. В ней говорится о борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием.
О подписании закона Зеленский сообщил 21 июня. Ранее законопроект, который был внесен в Раду президентом, приняли депутаты. Украинский лидер отметил простое, но важное содержание конвенции и также добавил, что Киев «разделяет европейские ценности».
Конвенцию приняли в Стамбуле 11 мая 2011 года 47 стран Совета Европы. Она состоит из стандартов, которые должны предотвращать насилие и обеспечивать защиту женщин, в том числе посредством уголовного права.